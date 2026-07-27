Овчинский: Москвичам покажут процесс крупномодульного производства на экскурсии по заводу «МонАрх»
1 августа в рамках месяца градостроительства, приуроченного к 70-летию Дня строителя, состоится экскурсия на роботизированный завод модульного домостроения «МонАрх». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Участники посетят основные производственные площадки Комбината инновационных технологий «МонАрх» и познакомятся с полным циклом создания жилых модулей — от изготовления арматурных каркасов и бетонирования конструкций до сборки готовых блоков с отделкой, окнами, инженерными системами и фасадом. Такие технологии применяются при строительстве жилых, общественных и социальных объектов, в том числе по программе реновации.
— Во время экскурсии участники смогут своими глазами увидеть, как роботизация, автоматизация и цифровой контроль качества меняют привычный процесс возведения зданий. Такой формат помогает лучше понять, почему модульное домостроение становится одним из самых перспективных направлений развития отрасли. Для многих это будет возможность по-новому взглянуть на то, как создаются современные дома. Так, недавно завершили строительство второго крупномодульного дома по программе реновации: новостройку на Профсоюзной улице возвели за восемь месяцев из готовых модулей, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Гостям покажут арматурный цех, участки бетонирования, сушки и финальной сборки, где в железобетонные модули устанавливают инженерные сети, двери и окна. К моменту отправки на стройплощадку готовность каждого модуля достигает около 90 процентов.
Отдельной частью экскурсии станет производство сантехнических кабин, которые практически полностью собирают на заводе. Посетители также увидят процесс шумоизоляции модулей с использованием минеральной ваты.
В завершение участникам покажут готовый жилой модуль площадью более 100 квадратных метров и расскажут о его транспортировке и монтаже. Благодаря высокой заводской готовности сроки строительства значительно сокращаются. Так, 23-этажный дом на улице Гарибальди был построен за шесть с половиной месяцев, при этом монтаж модулей занял около месяца.
Для участников организуют трансфер, бесплатный обед и информационное сопровождение. После регистрации гостей добавят в закрытый чат, а за два дня до экскурсии участие необходимо будет подтвердить.