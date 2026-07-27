Овчинский: москвичам покажут процесс крупномодульного производства на экскурсии по заводу «МонАрх»

1 августа в рамках месяца градостроительства, приуроченного к 70-летию Дня строителя, состоится экскурсия на роботизированный завод модульного домостроения «МонАрх». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

© Вечерняя Москва

Участники посетят основные производственные площадки Комбината инновационных технологий «МонАрх» и познакомятся с полным циклом создания жилых модулей — от изготовления арматурных каркасов и бетонирования конструкций до сборки готовых блоков с отделкой, окнами, инженерными системами и фасадом. Такие технологии применяются при строительстве жилых, общественных и социальных объектов, в том числе по программе реновации.

— Во время экскурсии участники смогут своими глазами увидеть, как роботизация, автоматизация и цифровой контроль качества меняют привычный процесс возведения зданий. Такой формат помогает лучше понять, почему модульное домостроение становится одним из самых перспективных направлений развития отрасли. Для многих это будет возможность по-новому взглянуть на то, как создаются современные дома. Так, недавно завершили строительство второго крупномодульного дома по программе реновации: новостройку на Профсоюзной улице возвели за восемь месяцев из готовых модулей, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Гостям покажут арматурный цех, участки бетонирования, сушки и финальной сборки, где в железобетонные модули устанавливают инженерные сети, двери и окна. К моменту отправки на стройплощадку готовность каждого модуля достигает около 90 процентов.

Отдельной частью экскурсии станет производство сантехнических кабин, которые практически полностью собирают на заводе. Посетители также увидят процесс шумоизоляции модулей с использованием минеральной ваты.

В завершение участникам покажут готовый жилой модуль площадью более 100 квадратных метров и расскажут о его транспортировке и монтаже. Благодаря высокой заводской готовности сроки строительства значительно сокращаются. Так, 23-этажный дом на улице Гарибальди был построен за шесть с половиной месяцев, при этом монтаж модулей занял около месяца.

Для участников организуют трансфер, бесплатный обед и информационное сопровождение. После регистрации гостей добавят в закрытый чат, а за два дня до экскурсии участие необходимо будет подтвердить.