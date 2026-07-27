Сап-фестиваль и уроки верховой езды пройдут в День физкультурника в Москве

Занятия по верховой езде и сап-фестиваль пройдут в День физкультурника в столице 8 и 9 августа. Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта Москвы.

© пресс-служба Департамента спорта города Москвы

«В столице отметят День физкультурника. Праздник, организованный департаментом спорта в рамках проекта «Лето в Москве», пройдет 8 и 9 августа на шести городских площадках: на стадионе «Москвич», в олимпийском комплексе «Лужники», конноспортивном комплексе «Битца», горнолыжном комплексе «Воробьевы горы», в центре пляжных видов спорта «Динамо», а также в акватории реки Яузы. Гостей ждут тренировки по танцам, мастер-классы по верховой езде, лекции по нутрициологии, пляжные виды спорта и сап-фестиваль», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в программе Дня физкультурника запланировано 200 тренировок по 20 видам спорта. Частью спортивного праздника станут концерты с участием исполнителей Тимы Белорусских, Нюши, группы «Пицца» и других.

Так, 8 августа на стадионе «Москвич» проведут занятия по аэробике, степу, танцам и стретчингу, а также сайкл-марафон и функциональные тренировки. Кроме того, будут работать лекторий и зона фитнес-питания.

В департаменте отметили, что 9 августа в конноспортивном комплексе «Битца» пройдут мастер-классы по верховой езде и показательное выступление Кремлевской школы верховой езды. В зоне отдыха гостей ждут «Дженга», «Родео-бык» и другие игры.

«В этот же день состоится ежегодный сап-фестиваль «Яузафест».

Участникам нужно будет пройти водный маршрут от набережной Академика Туполева до Рубцова моста и обратно. Старт – в 12:00. все желающие смогут принять участие в мастер-классах и других мероприятиях. Фестиваль завершится награждением участников за лучшие костюмы», – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что подробности о мероприятиях Дня физкультурника можно узнать на сайте fizkultday.sport.mos.ru.