Аэропорт Шереметьево обслужил более 1,7 тыс. рейсов за выходные

Аэропорт Шереметьево обслужил около 1,7 тыс. рейсов и более 293 тыс. пассажиров за минувшие выходные, 25–26 июля, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Международный аэропорт Шереметьево продолжает обеспечивать обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет в штатном режиме. За два выходных дня через Шереметьево прошли более 293 тыс. пассажиров. Для обеспечения их путешествий аэропорт обслужил 1 тыс. 707 рейсов», – говорится в сообщении.

В пресс-службе рекомендуют пассажирам перед приездом в аэропорт заранее проверять актуальный статус рейса через официальные каналы авиакомпаний: онлайн-табло, мобильное приложение, сервис управления бронированием или колл-центр.