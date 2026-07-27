В Москву в среду придет осенняя погода

В среду, 29 июля, в столице ожидаются проливные дожди и до плюс 19 градусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В середине неделя запахнет осенью. После прохождения холодного атмосферного фронта Москва окажется в самом центре циклона, в течение суток будут идти проливные дожди, погода напомнит сентябрь. Ночью плюс 13–16 градусов, днем не выше плюс 16–19 градусов. Это будет самый холодный день семидневки», – написал синоптик.

По его словам, пасмурная и довольно дождливая погода сохранится в тылу циклона и в четверг: в сумерках температура составит 11–14 градусов, а в середине дня – 18–21 градус.

«В пятницу небесная канцелярия услышит мольбу москвичей о возвращении лета. В финальный день июля инициативу на синоптической карте перехватит антициклон, благодаря которому, наконец-то, распогодится. Ночью плюс 12–15 градусов, днeм, когда из-за облаков уверенно выглянет солнце, температурный фон вернется в рамки климата – потеплеет до плюс 23–26 градусов», – заключил синоптик.