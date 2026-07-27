Синоптик Ильин: в начале недели в Москве ожидается дождливая погода

В первой половине рабочей недели в столичном регионе ожидаются осадки, которые могут сопровождаться грозами, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Сегодня нас ждёт облачная погода с дождями. Особенно по востоку Московской области пройдёт сильный дождь. Дневная температура в Москве составит +21...+23 °C, а по области — в пределах +19...+24 °C», — поделился он.

Ветер сегодня ожидается северо-западный со скоростью 5—10 м/с, продолжил синоптик.

«Во вторник, 28 июля, облаков уже будет поменьше. Ночью обойдётся без осадков при температуре в Москве около +15...+17 °C. Днём будет выглядывать солнце, а воздух в столице прогреется до +24...+26 °C», — отметил он.

При этом местами всё же пройдут кратковременные дожди, не исключена гроза, а порывы ветра при грозе могут достигать 11—16 м/с, добавил Ильин.

«В среду в течение суток ожидается дождливая, облачная погода. Местами дождь будет сильный. Температура ночью в Москве составит +14...+16 °C, а днём всего лишь +18...+20 °C. Ветер северо-западный со скоростью 6—11 м/с, при этом возможны порывы до 15 м/с», — подытожил он.

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