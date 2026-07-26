В аэропорту Внуково нормализовали ситуацию с обработкой багажа

Ситуация с обработкой багажа в московском аэропорту Внуково нормализовалась, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Уважаемые пассажиры! Ситуация с обработкой багажа в Международном аэропорту Внуково нормализовалась на 18:30 мск. Мы предельно честны с нашими пассажирами. Если ситуация изменится в вечерний пик, мы об этом сообщим", - говорится в сообщении.

В аэропорту добавили, что к решению проблемы был привлечен подрядчик, а к распределению багажа подключали дополнительные силы из числа сотрудников. При этом не все задержки рейсов связаны с проблемами с багажом, у них могут быть разные причины, отметили во Внукове.

Ранее 26 июля пресс-служба аэропорта сообщила, что с ночи фиксировались проблемы в работе системы обработки багажа. При этом подчеркивалось, что трудностей с багажом пассажиров, прибывших во Внуково, практически не было.