Собянин: Ежедневно 160 тысяч человек пользуются маршрутами «Москва — область»

Каждый день более 160 тысяч человек выбирают автобусы для поездок в Москву и обратно, а всего с начала проекта «Москва — область» пассажиры совершили свыше 20 миллионов поездок. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Он рассказал, что совместно с коллегами из Московской области городские специалисты интегрируют пригородные автобусные маршруты в единую систему столичного транспорта с высокими стандартами качества. Сначала автобусы связали станции метро «Планерная» и «Беломорская» с крупным жилым комплексом в Красногорске и микрорайоном Новогорск в Химках.

— Закупили новые низкопольные автобусы преимущественно большого класса вместимости и подготовили инфраструктуру для перевозок. Во избежание путаницы с существующими в Москве маршрутами дополнили привычную пассажирам систему нумерации единицей, — отметил Собянин.

Мэр Москвы уточнил, что теперь тысячные маршруты указывают, что автобус следует в область, передает его канал в мессенджере МАКС.

23 июля глава города рассказал, что беспилотный поезд метро, созданный на базе модели «Москва-2024», преодолел уже более четырех тысяч километров на Большой кольцевой линии. Первые поездки беспилотного поезда метро с пассажирами планируют начать уже в 2027 году.