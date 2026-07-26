Редкая красношейная поганка впервые поселилась в Терлецком лесопарке

Орнитологи впервые обнаружили в Терлецком лесопарке гнездо красношейной поганки, занесенной в Красную книгу России. Пару редких птиц заметили на пруду лесопарка, подведомственного столичному Департаменту культуры.

© Mos.ru

Красношейная поганка — небольшая водоплавающая птица с рыжим «ошейником» и характерными пучками золотистых перьев на голове. Обычно она гнездится в северных районах европейской части России, выбирая озера среди верховых болот.

В Терлецком лесопарке птицы уже обустроили гнездо и готовятся вывести потомство. Чтобы этот период прошел благополучно, специалисты столичного Департамента природопользования совместно с сотрудниками парка, ГУП «Мосводосток» и учеными Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН огородили участок пруда и установили информационные щиты с правилами поведения. Орнитологи продолжают наблюдать за птицами и контролируют состояние гнезда.

В период размножения красношейная поганка особенно чувствительна. Громкие звуки и приближение людей могут заставить птицу покинуть кладку. Поэтому посетителей просят передвигаться только по обустроенным тропам, соблюдать тишину, не использовать пиротехнику, не оставлять мусор и выгуливать домашних животных исключительно на поводке.

Особенно бережно следует относиться к птенцам. Если они кажутся одинокими, не стоит забирать их домой — чаще всего это слетки, которые готовятся к самостоятельной жизни, а родители находятся неподалеку и продолжают о них заботиться.

Если на природной территории замечено травмированное или ослабленное животное, не следует пытаться помочь ему самостоятельно. О находке необходимо сообщить в единую справочную службу Правительства Москвы по телефону: +7 495 777⁠-77⁠-77.