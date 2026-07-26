Усадьбе на Гончарной улице вернут исторический цвет фасадов

Во время реставрации главного дома городской усадьбы П.И. Антипина — Д.А. Прохоровой по адресу: Гончарная улица, дом 27/6 специалисты обнаружили первоначальный оливковый цвет фасадов.
Благодаря этой находке объекту культурного наследия регионального значения вернут его исторический облик.
«Реставрационные находки не редкость, но каждая из них ценна. Именно такие открытия помогают возвращать подлинный облик памятников архитектуры. К примеру, когда реставраторы расчищали фасады главного дома городской усадьбы П.И. Антипина — Д.А. Прохоровой на Гончарной улице, они раскрыли первоначальный оливковый цвет. В результате было принято решение вернуть этот цвет историческому зданию. Но это не единственная находка — также обнаружены ранее заложенные оконные проемы. Сейчас работы ведутся на дворовых фасадах — специалисты формируют оконные проемы, восстанавливают лепной декор и гладкую штукатурку стен», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Сейчас реставрация продолжается на дворовых фасадах. В ближайшее время специалисты приступят к работам со стороны улицы, где восстановят утраченный богатый лепной декор. Его элементы уже воссоздают в мастерских. С наступлением холодов начнется реставрация интерьеров. Полностью завершить работы планируется до конца 2026 года.
В 2025 году специалисты уже привели в порядок кровлю главного дома. Реставрация проводится за счет средств частного инвестора под контролем столичного Департамента культурного наследия на основании выданного разрешения и согласованного проекта.
Двухэтажный с антресолью и подвалом главный дом городской усадьбы П.И. Антипина — Д.А. Прохоровой является объектом культурного наследия регионального значения. Здание возведено из кирпича. Первое упоминание о доме относится к 1801 году, когда владелец усадьбы московский купец третьей гильдии Петр Иванович Антипин обратился к городским властям за разрешением «построить каменный корпус в два жилья с покрытием кровли железом длиной на десяти шириной на шести саженях». В пожаре 1812 года пострадал каменный главный дом и сгорело деревянное строение усадьбы. Осенью 1813 года здание восстановили, а в конце XIX века оно приобрело архитектурный облик, который сохранился до наших дней.
После 1917 года юго-восточная часть усадьбы была отделана и территория домовладения обрела современный вид. До настоящего времени сохранился главный дом, а также ограда с воротами. Главный фасад здания украшает коринфский портик с каннелированными пилястрами (вертикальные выступы на фоне стены, имеющей базу и капитель), фронтон с лепным картушем и вензелем «ДП», а также богатый лепной декор оконных проемов.
Под окнами первого этажа расположен руст. Центральная часть фасада выделена оконными проемами декорированными тянутыми наличникими и сандриками (отрезок карниза или фронтон над проемом или нишей) с лепным орнаментом.
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