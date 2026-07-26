Усадьбе на Гончарной улице вернут исторический цвет фасадов

Во время реставрации главного дома городской усадьбы П.И. Антипина — Д.А. Прохоровой по адресу: Гончарная улица, дом 27/6 специалисты обнаружили первоначальный оливковый цвет фасадов.

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Благодаря этой находке объекту культурного наследия регионального значения вернут его исторический облик.

«Реставрационные находки не редкость, но каждая из них ценна. Именно такие открытия помогают возвращать подлинный облик памятников архитектуры. К примеру, когда реставраторы расчищали фасады главного дома городской усадьбы П.И. Антипина — Д.А. Прохоровой на Гончарной улице, они раскрыли первоначальный оливковый цвет. В результате было принято решение вернуть этот цвет историческому зданию. Но это не единственная находка — также обнаружены ранее заложенные оконные проемы. Сейчас работы ведутся на дворовых фасадах — специалисты формируют оконные проемы, восстанавливают лепной декор и гладкую штукатурку стен», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Сейчас реставрация продолжается на дворовых фасадах. В ближайшее время специалисты приступят к работам со стороны улицы, где восстановят утраченный богатый лепной декор. Его элементы уже воссоздают в мастерских. С наступлением холодов начнется реставрация интерьеров. Полностью завершить работы планируется до конца 2026 года.

В 2025 году специалисты уже привели в порядок кровлю главного дома. Реставрация проводится за счет средств частного инвестора под контролем столичного Департамента культурного наследия на основании выданного разрешения и согласованного проекта.

Двухэтажный с антресолью и подвалом главный дом городской усадьбы П.И. Антипина — Д.А. Прохоровой является объектом культурного наследия регионального значения. Здание возведено из кирпича. Первое упоминание о доме относится к 1801 году, когда владелец усадьбы московский купец третьей гильдии Петр Иванович Антипин обратился к городским властям за разрешением «построить каменный корпус в два жилья с покрытием кровли железом длиной на десяти шириной на шести саженях». В пожаре 1812 года пострадал каменный главный дом и сгорело деревянное строение усадьбы. Осенью 1813 года здание восстановили, а в конце XIX века оно приобрело архитектурный облик, который сохранился до наших дней.

После 1917 года юго-восточная часть усадьбы была отделана и территория домовладения обрела современный вид. До настоящего времени сохранился главный дом, а также ограда с воротами. Главный фасад здания украшает коринфский портик с каннелированными пилястрами (вертикальные выступы на фоне стены, имеющей базу и капитель), фронтон с лепным картушем и вензелем «ДП», а также богатый лепной декор оконных проемов.

Под окнами первого этажа расположен руст. Центральная часть фасада выделена оконными проемами декорированными тянутыми наличникими и сандриками (отрезок карниза или фронтон над проемом или нишей) с лепным орнаментом.

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