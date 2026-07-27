Жителям Москвы пообещали усиление дождей

Дожди в Москве и области усилятся к середине недели. На фоне осадков упадет дневная температура воздуха. Об этом предупредили в Гидрометцентре РФ.

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В среду, 29 июля, воздух прогреется только до плюс 20 градусов. Но уже к пятнице погода улучшится и неделя завершится солнечной погодой с температурой до плюс 29 градусов.

— Усиление дождей в середине недели будет связано с возникновением циклона на волне приблизившегося к Москве с запада атмосферного фронта и его дальнейшего перемещения на восток. Дожди ограничат дневную температуру воздуха в среду и четверг. В пятницу погода улучшится, на фоне роста атмосферного давления вероятность осадков будет минимальна, — сообщили в центре.

Согласно прогнозу, во вторник, 28 июля, в Москве ожидается переменная облачность, ночью без осадков, температура составит 15–17 градусов тепла, а по области — 12–17. Днем будет облачно с прояснениями, во второй половине дня возможны кратковременные дожди, а в некоторых районах области — грозы.

В Москве температура поднимется до 25–27 градусов, по области — до 23–28. При грозах ветер может усилиться с порывами до 17 м/с.

В среду, 29 июля, ожидается облачная погода с небольшими дождями, местами умеренными, а на западе области — сильными. Ночью в Москве температура будет 15–17 градусов, по области — 12–17. Днем температура в Москве снизится по сравнению с вторником и составит 18–20 градусов, а по области — 17–22.

Прохладная погода сохранится и в четверг, 30 июля.

Прогнозируется облачность и дожди, местами сильные. Ночью в Москве будет 14–16 градусов, по области — 11–16, а днем температура в Москве составит 20–22 градуса, по области — 18–23.

В пятницу, 31 июля, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура будет колебаться от 13 до 18 градусов, а днем поднимется до 22–27. В субботу, 1 августа, также ожидается переменная облачность без осадков: ночью температура составит 12–17 градусов, а днем — 24–29, передает «Интерфакс».

По словам ведущего специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, в течение всей рабочей недели в Московском регионе ожидаются дожди, однако осадки будут умеренными.

Предварительный прогноз не предполагает экстремальных погодных явлений.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в свою очередь, предупредил, что столичный регион в последнюю неделю июля будет находиться под влиянием циклона.