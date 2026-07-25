Москвичей ждут дожди, грозы и перепады температур

В столичном регионе на следующей неделе ожидается неустойчивая погода с резкими перепадами температур и осадками. Воздух будет прогреваться до +26 градусов, но в отдельные дни похолодает до «далеко не июльских» значений. Об этом сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В Telegram-канале синоптик отметил, что предстоящая неделя начнется с дождей и умеренной прохлады.

В понедельник, 27 июля, через Центральный федеральный округ пройдет циклон, который сместится в Верхневолжье и оставит Москву в своей тыловой части. Из-за этого дневная температура в мегаполисе опустится примерно до +20.

Во вторник столица попадет в теплый сектор североатлантического циклонического вихря. Температура поднимется до +24..+26, пройдут грозы и ливни.

Волна тепла окажется кратковременной. В ночь на среду Москва попадет во власть карельского циклона, который принесет новые грозы. Днем +18..+20.

Аналогичная дождливая и прохладная погода предстоит в четверг.

В последний день июля влияние циклона ослабнет, благодаря чему воздух снова прогреется до +24..+26. При этом в конце недели возможны короткие дожди.