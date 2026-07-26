Синоптики пообещали жителям Москвы только два тёплых дня до конца июля. Первый выпадет на вторник, 28-е число. В дневные часы столбики термометров зафиксируют отметки примерно +24…+26 градусов. Такая же температура ожидается в российской столице в последний день месяца — 31 июля. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В своём Telegram-канале он сообщил, что в Москве в течение предстоящей недели сохранится высокая вероятность дождей, к которым добавятся локальные грозы.