Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная погода, местами сильный дождь и температура до плюс 21 градуса ожидаются в российской столице в понедельник, 27 июля. Об этом сообщается в прогнозе, опубликованном на сайте Гидрометцентра.

Столбики термометров в Москве будут показывать от плюс 19 до плюс 21 градуса, а в ночь на 28 июля показатели могут опуститься до плюс 15 градусов.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что дожди ожидаются в Московском регионе на протяжении всей рабочей недели. Она уточнила, что осадки прогнозируются небольшие и умеренной интенсивности. Наибольшей интенсивности они достигнут в середине недели.