Москвичам предрекли встречу со смертельно опасными пауками

Смертельно опасные пауки каракурты распространяются по России и могут летом случайно добраться до Москвы. Таким предположением в разговоре с Telegram-каналом Shot поделился энтомолог Федор Мартыновченко.

Ядовитые пауки, которые традиционно встречаются в степных и полупустынных зонах (Ростовская область, Калмыкия, Дагестан, Ставрополье, Крым и Краснодарский край), начали встречаться в Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской, Саратовской и Свердловской областях. Из-за глобального потепления они могут оказаться в более северных регионах.

Единичные особи могут попасть в Москву и Подмосковье вместе с фруктами, овощами или стройматериалами из южных регионов. Однако массово жить в Центральной России они не смогут из-за особенностей климата.

В Астраханской области с начала года было зафиксировано 14 пострадавших от укусов этого паука, в Волгоградской — семь случаев.

Россиянам, которые столкнулись с каракуртом, в случае укуса рекомендуется немедленно прижечь место горящей головкой спички: высокая температура разрушит яд, пока он не всосался в ткани. После этого рекомендуется немедленно обратиться за помощью.

Ранее исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы (ВООП) в Московской области Ярослав Вольпин назвал вопросом времени появление каракурта в Московском регионе, если тренд на глобальное потепление сохранится.