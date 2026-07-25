В Москве на фестивале "Моспитомец" пройдет выставка кошек и собак из приютов

Более 40 собак и кошек из городских приютов будут ждать новых хозяев на фестивале "Моспитомец", который пройдет 26 июля на ВДНХ.

Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Более 40 собак и кошек будут ждать новых хозяев на фестивале "Моспитомец" 26 июля с 11:00 до 18:00 рядом с Музеем городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Все животные привиты, чипированы и готовы к переезду в семью ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители смогут познакомиться с питомцами, пообщаться с волонтерами и узнать историю каждого животного. После этого специалисты проведут собеседование с потенциальными владельцами, чтобы убедиться в готовности взять питомца домой. На его основании специалисты и волонтеры примут решение о передаче животного. С новыми хозяевами заключат договор ответственного содержания.