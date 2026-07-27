В Москве в ближайшие часы ожидается гроза и усиление ветра

Гроза и усиление ветра ожидаются в ближайшие часы в Москве, экстренное предупреждение об этом распространил городской главк МЧС РФ.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 27 июля местами по г. Москве ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза. При грозе усиление ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении.

В Московской области также ожидается непогода в ближайшее время.

В ведомстве рекомендовали водителям в непогоду снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать внезапных маневров и по возможности не парковаться под деревьями. Пешеходам стоит обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.