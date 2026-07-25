Собянин рассказал о самых популярных площадках проекта «Музеи — детям»

Столица создает возможности для знакомства с искусством с ранних лет с помощью проекта «Музеи — детям». Об этом в субботу, 25 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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С 2017 года этот проект позволяет школьникам и студентам колледжей бесплатно посещать музеи и выставки в городе. Только с начала 2026 года юные москвичи воспользовались этой возможностью более 435 тысяч раз.

Наибольшей популярностью пользуются такие места, как Государственный Дарвиновский музей, Музей космонавтики, музеи-заповедники «Коломенское — Измайлово» и «Царицыно», а также Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева, включая Биокластер.

В этом году проект расширился за счет новой площадки Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко, где дети могут ознакомиться с работами народного художника России, посвященными истории, природе и героям страны. В настоящее время учащимся доступны уже 125 локаций, заключил глава города в МАКС.

В Музее космонавтики 24 июля открылась выставка, посвященная 100-летию со дня рождения советского и российского ученого Гая Северина, генерального конструктора научно-производственного предприятия «Звезда». Под его руководством были созданы: катапультируемое кресло для первого полета Юрия Гагарина, скафандр «Беркут», в котором Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос, легендарные «Соколы», «Орланы» и лунный скафандр «Кречет».