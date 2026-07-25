Собянин поздравил москвичей с Днем работника торговли

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 25 июля, поздравил работников торговли с профессиональным праздником.

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— В Москву издревле вели торговые пути со всего света. На городских площадях купцы зазывали покупателей, а ярмарки были главным местом развлечений. Спустя столетия торговля все так же ассоциируется с предвкушением чего-то приятного, и неважно, крупная ли это покупка или пирожное на десерт в кофейне, — отметил он.

Глава города подчеркнул, что все сферы жизни в столице развиваются, и торговля — не исключение.

— Теперь вместо монет мы расплачиваемся с помощью телефона, а покупки зачастую совершаем в Сети. При этом цифровизация, кассы самообслуживания, новый формат торговых центров, которые стали в первую очередь развлекательными, и даже роботы-доставщики не изменили главного: радости от приобретения товаров, — добавил мэр.

По его словам, сейчас в Москве работают более 119 тысяч объектов торговли и услуг, среди которых розничные магазины, торговые центры, ярмарки, рынки, салоны красоты, автомастерские, кафе, рестораны и другие предприятия, которые ежедневно обслуживают жителей и гостей столицы.

— Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что создаете дружелюбную атмосферу, внимательно относитесь к потребностям горожан, наполняете улыбками фестивальные площадки. И помогаете развивать экономику Москвы, — отметил Собянин в МАКС.

Он также пожелал представителям сферы крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в труде.

Ранее глава города сообщил, что около 1,7 миллиона человек работают в сфере торговли и услуг в Москве. По его словам, эта структура будет разворачиваться в сторону высокотехнологичных отраслей, а также других услуг.