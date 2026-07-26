Пассажиры совершили более 20 млн поездок на автобусах «Москва – область». Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере «Макс».

«Совместно с коллегами из Московской области интегрируем пригородные автобусные маршруты в единую систему столичного транспорта с высокими стандартами качества. Сначала автобусы связали станции метро «Планерная» и «Беломорская» с крупным ЖК в Красногорске и микрорайоном Новогорск в Химках. С тех пор проделали огромную работу, чтобы поездки стали максимально комфортными. Закупили новые низкопольные автобусы преимущественно большого класса вместимости и подготовили инфраструктуру для перевозок. Во избежание путаницы с существующими в Москве маршрутами дополнили привычную пассажирам систему нумерации единицей. Теперь тысячные маршруты указывают, что автобус следует в область», – написал мэр.

Он отметил, что благодаря проекту у жителей Московской области впервые появилась возможность использовать для поездок на наземном транспорте безлимитные абонементы «Единый», зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней по карте «Тройка», а также совершать бесплатные пересадки на весь столичный транспорт. Ежедневно больше 160 тыс. человек выбирают этот вид транспорта для поездок в столицу и обратно. Всего с начала проекта пассажиры совершили свыше 20 млн поездок.

Мэр добавил, что к годовщине проекта запустили сразу четыре новых маршрута, в том числе юбилейный 50-й. Больше 30 современных автобусов теперь курсируют между Путилково и станциями метро «Сходненская» и «Планерная». Всего планируется включить в систему московского транспорта не меньше 30% ныне действующих пригородных маршрутов.

Собянин подчеркнул, что проект «Москва – область» формирует комфортную и современную среду для миллионов жителей, задавая новый стандарт качества перевозок и эффективного взаимодействия между регионами в сфере городского транспорта.