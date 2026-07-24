В столице одобрили проект индустриального парка «Амурская»

В Москве в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда построят индустриальный парк «Амурская». На площади 57 тыс. кв. м разместят производственные, складские и административно-офисные помещения. Проект позволит создать 800 рабочих мест.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на канал мэра столицы Сергея Собянина в мессенджере МАХ.

Программа действует с 2019 года и предусматривает льготы для инвесторов, которые одновременно возводят жильё и создают места для трудоустройства.

По ней уже реализовали 69 проектов, обеспечив около 65 тыс. рабочих мест. Всего планируется построить свыше 300 объектов, рассчитанных примерно на 450 тыс. сотрудников.

Среди других одобренных проектов — многофункциональный офисный комплекс площадью более 50 тыс. кв. м на улице Свободы в Южном Тушине.

В нём разместятся торговые, спортивные, досуговые и сервисные площадки. Комплекс обеспечит 3,9 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Москве началось строительство Центра инноваций и импортозамещения «Технопарк Щербинка».