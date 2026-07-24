Собянин: ВСУ за сутки запустили более 250 БПЛА в направлении Московского региона

Вооружённые силы Украины за последние сутки запустили в направлении Московского региона более 250 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил в своём Telegram-канале, что большая часть беспилотников была нейтрализована российскими средствами ПВО на дальних подступах. Кроме того, 16 беспилотников, по его словам, были уничтожены на подлёте к столице.

Ранее в пятницу Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших в направлении Москвы украинских беспилотников.