Москвичей предупредили о ливнях
Начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев предупредил жителей Москвы о надвигающихся ливнях. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Голубева, к концу следующей недели в столицу придут продолжительные ливни. Они накроют Москву и Подмосковье из-за атлантического циклона, который идет со стороны Скандинавии и Кольского полуострова.
«По предварительному прогнозу, 29 и 30 июля могут быть хорошие, продолжительные сильные дожди», — заявил он.
Москвичей предупредили о надвигающемся циклоне
Ранее о надвигающимся циклоне также предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.