Москвичей предупредили о ливнях

Начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев предупредил жителей Москвы о надвигающихся ливнях. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Голубева, к концу следующей недели в столицу придут продолжительные ливни. Они накроют Москву и Подмосковье из-за атлантического циклона, который идет со стороны Скандинавии и Кольского полуострова.

«По предварительному прогнозу, 29 и 30 июля могут быть хорошие, продолжительные сильные дожди», — заявил он.

Москвичей предупредили о надвигающемся циклоне

Ранее о надвигающимся циклоне также предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.