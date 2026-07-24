В Москве состоится второй Ночной велофестиваль

В Москве пройдет второй в этом году Ночной велофестиваль. Заезд по Садовому кольцу состоится 1 августа, регистрация на него уже открыта.

Участники вновь смогут проехать по вечернему городу без машин. Старт и финиш будут ждать велосипедистов на Зубовской улице, а общая длина маршрута составит 16 километров.

Начинать заезд участники будут в три волны — первая стартует в 21:00, вторая — в 22:00, третья — в 23:00. Желаемое время старта можно выбрать при регистрации. В начале и конце маршрута велосипедистов ждет развлекательная программа, а также конкурс костюмов и фото память.

Ранее бывший дворник под Москвой устал работать и решил податься в воры. Он украл 11 велосипедов.