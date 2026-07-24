Синоптик Макарова: Погода в Москве на следующей неделе будет теплой и дождливой

Комфортная для июля погода с периодическими кратковременными дождями сохранится в Московском регионе в предстоящие выходные и на следующей рабочей.

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Об этом в пятницу, 24 июля, рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

— Что касается характера погоды, она существенно не меняется. Дожди будут. Ночная температура существенно не меняется, а дневная температура будет испытывать некоторые колебания: чуть менее теплый день будет сменяться более теплым днем, — отметил синоптик.

Так, в субботу, 25 июля, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди и грозы. Температура днем составит до 23 градусов тепла. Ночь на воскресенье, 26 июля, станет самой прохладной: в Москве столбики термометров опустятся до плюс 15 градусов, а днем воздух прогреется до 26 градусов выше ноля.

Уже в начале следующей недели характер погоды существенно не изменится: сохранятся суточные колебания температур и локальные осадки. Однако к концу рабочей недели и на выходных ожидается рост атмосферного давления. Погода станет преимущественно солнечной и сухой, передает Интерфакс.

Недавно специалисты рассказывали об «огуречных дождях», сопровождающихся грозами. Это явление было связано с влиянием циклона, растянувшегося от Баренцева до Черного моря. Подробнее о том, как такие дожди влияют на рост урожая, рассказала «Вечерняя Москва».