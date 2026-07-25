На станциях метро Москвы около стадиона «Лужники» субботу и воскресенье, 25 и 26 июля июля, введут ограничения на вход и выход пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, на ближайшей станции «Спортивная» южный вестибюль перед началом события будет работать только на выход. После завершения мероприятия режим изменится: вестибюль будет работать только на вход. Пассажирам рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможные изменения в работе станций.

Согласно афише мероприятий в «Лужниках», 25 и 26 июля на арене пройдут юбилейные концерты, приуроченные к 30-летию группы «Руки Вверх!».

— Пополните «Тройку» для обратной поездки в метро заранее. Это можно сделать онлайн в приложении «Метро Москвы». А также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникете. Это поможет сэкономить время в пути после мероприятия, — передает официальный Telegram-канал городского ведомства.

Между тем в Москве продолжается развитие транспортной инфраструктуры. Так, сейчас активно идет строительство высокоскоростной магистрали, которая свяжет столицу с Санкт-Петербургом. На время работы поезда третьего маршрута Московских центральных диаметров перестали останавливаться на станции Петровско-Разумовская.