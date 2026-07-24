Большая кольцевая станет первой беспилотной линией метро к 2030 году

Большая кольцевая станет первой беспилотной линией метро. Об этом в пятницу, 24 июля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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Так, к 2030 году все 94 поезда БКЛ станут беспилотными.

Переход пройдет в несколько этапов: к концу 2026 года беспилотный поезд начнет регулярно курсировать по БКЛ. Он будет следовать по графику вместе с другими поездами без пассажиров с соблюдением стандартного для московского метро интервала — 90 секунд в часы пик.

В 2027 году начнутся тестовые поездки с пассажирами. К 2030 году всю линию планируют перевести на автоматический режим работы. Все поезда оснастят системами автоведения, машинного зрения и взаимодействия с диспетчерским центром. Для этого на кабинах установят лидары, а в поездах — специальное программное обеспечение.

— Для пассажиров мы обеспечим максимальную безопасность. На всех 29 станциях БКЛ начнет работать система контроля падения на пути, которую создали сотрудники столичного Центра исследования и разработки беспилотного транспорта. Это позволит оперативно выявлять посторонние предметы на рельсах, — цитирует Ликсутова Telegram-канал столичного Дептранса.

Кроме того, на станции «Деловой центр» установят 17 инновационных турникетов столичного производства, в том числе два дополнительных. Их разместят на входе для более удобного и быстрого прохода на платформу.