Москву накроют грозы и северный ветер в субботу

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на субботу для столичного региона. Синоптики обещают облачное небо с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах прогремят грозы.

Дневная температура воздуха в городе будет держаться в комфортных пределах — от 21 до 23 градусов тепла. Однако к ночи воскресенья ощутимо похолодает: в Москве столбики термометров опустятся до 13 градусов.

По области возможны понижения вплоть до плюс 10 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью 5-10 метров в секунду, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Стоит отметить, что в Московском регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности до 21:00 по московскому времени именно из-за прогнозируемых гроз. Автомобилистам и пешеходам советуют соблюдать осторожность.