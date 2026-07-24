Диндин и Жуи ждут гостей: Неделя панд в Московском зоопарке

В Московском зоопарке, подведомственном столичному Департаменту культуры, с 25 июля по 2 августа пройдет Неделя панд. Гостей ждет серия праздничных мероприятий, приуроченных ко дням рождения любимцев публики — Диндин и Жуи, которые отмечают 30 и 31 июля. Неделя откроется красочным фестивалем «Азия в Московском зоопарке», затем посетителей ждут поздравления именинников, а завершится праздник насыщенной программой выходного дня для всей семьи.

© Mos.ru

За несколько лет Неделя панд из небольшого праздника превратилась в один из самых ярких летних фестивалей зоопарка, ежегодно собирающий тысячи гостей. Традиционно его сотрудники готовят для Диндин и Жуи оригинальные съедобные композиции.

Важная информация для посетителей

Посетить Неделю панд в Московском зоопарке можно по стандартному входному билету. Но для участия в лекциях и экскурсиях, а также посещения кинопоказов требуется предварительная регистрация через сервис «Мосбилет». Организаторы рекомендуют внимательно ознакомиться с информацией о месте сбора: для каждой группы оно будет указано в описании программы при регистрации. Подробное расписание, ссылки на регистрацию и маршрутные листы квеста появятся на официальном сайте и в социальных сетях Московского зоопарка.

Образовательная программа: узнать панду заново

Погрузиться в мир большой панды глубже можно на авторских лекциях. Опытные зоологи и методисты раскроют тайны, которые редко встретишь в книгах. Гости узнают, почему детеныши рождаются без привычного черно-белого окраса, какой секрет скрывает их шестой палец, помогающий держать бамбук, и почему эти медведи в природе избегают компаний. Для участия необходима регистрация и входной билет в зоопарк.

В рамках образовательной программы в библиотеке Московского зоопарка пройдут кинопоказы. Зрители увидят два документальных фильма: «Большое путешествие больших панд» и «Катюша: первая в России».

Каждый сеанс будет начинаться с беседы с зоологами, которые ежедневно ухаживают за пандами. Специалисты расскажут о профессиональных тонкостях наблюдения за животными, ответят на вопросы и поделятся тем, что обычно остается за кадром. Это позволит не только увидеть захватывающие сюжеты, но и узнать детали от тех, кто ежедневно работает с главными героями фильмов. Чтобы присоединиться к программе, необходимо зарегистрироваться и приобрести входной билет в зоопарк.

Экскурсионный марафон: в гости к соседям Диндин и Жуи

Еще один блок программы посвящен знакомству с миром азиатской фауны. Экскурсия «Панда и ее соседи» приглашает участников в путешествие по территории зоопарка, где можно увидеть животных, с которыми большие панды делят бамбуковые леса и горные склоны Китая. Гости не только встретятся с именинниками, но и познакомятся с другими уникальными обитателями региона, который считается одним из самых разнообразных на планете. Для участия необходима регистрация и входной билет в зоопарк.

Продолжит знакомство с азиатской фауной экскурсионная программа «Гости из Поднебесной». Участники узнают о животных, населяющих Китай — от горных вершин до тропических лесов. Помимо знаменитых черно-белых медведей, гид расскажет о редких дальневосточных леопардах, гусях-сухоносах, красных волках и других видах, которые считаются достоянием этой страны. Участие в мероприятиях — по предварительной регистрации и входному билету в зоопарк.

Творчество, танец и ловкость: активный отдых для детей и взрослых

Для любителей творчества организаторы подготовили художественные мастер-классы по анималистическому рисунку. Под руководством педагогов-художников участники будут рисовать прямо в зоопарке, наблюдая за животными. По словам организаторов, такой опыт помогает раскрепоститься и вдохновляет на создание настоящего шедевра даже тех, кто взял карандаш впервые. Вход — по билету в зоопарк.

На творческих площадках гости смогут изготовить экосувениры из природных и безопасных материалов на память о празднике. Для участия необходим входной билет в зоопарк.

Для любителей испытаний подготовили игровые зоны и специальный лабиринт приключений «Путь панды». В формате увлекательной эстафеты участникам предстоит проявить ловкость и смекалку, преодолевая препятствия и отвечая на каверзные вопросы о главных героях праздника. Для участия нужно приобрести входной билет в зоопарк.

Квесты и сюрпризы: проверь свои знания

Главным событием недели станет большой тематический квест, который пройдет на аллеях зоопарка. Маршрутный лист для участия будет опубликован на его официальных страницах в социальных сетях. Вооружившись путеводителем, команды отправятся на поиски точек маршрута с заданиями. Вопросы будут связаны не только с жизнью панд, но и с особенностями других азиатских обитателей зоопарка.

Финалом квеста станет встреча с экспертами. Те, успешно прошел все испытания, смогут услышать комментарии специалистов, а также лично задать вопросы киперам — сотрудникам, которые каждый день заботятся о животных, знают их характеры и повадки. Для участия необходим входной билет в зоопарк.

Особые моменты: кормления и съедобные подарки

Особого внимания заслуживают показательные кормления Диндин и Жуи — одни из самых зрелищных и трогательных эпизодов Недели панд. Наблюдать за тем, как медведи с аппетитом поедают бамбук, всегда любят много зрителей. Согласно традиции, организаторы добавили интерактив: перед кормлением 31 июля в 16:00 для гостей проведут мастер-класс, где под руководством сотрудников можно будет приготовить съедобный подарок для именинника Жуи. Для участия необходим входной билет в зоопарк.

Стать свидетелями трогательных моментов вручения праздничных угощений и игрушек смогут не только гости зоопарка, но и зрители всей страны благодаря онлайн-трансляциям на странице zoo.mos.ru/panda.

Камеры, установленные в вольерах, позволяют наблюдать за жизнью бамбуковых медведей не выходя из дома, а на Неделе панд зрителей ждет особенно теплая картина: киперы торжественно вынесут приготовленные для именинников съедобные композиции и арт-объекты.

Онлайн-аудитория сможет в деталях рассмотреть, как отличаются характеры медведей при знакомстве с сюрпризами: будет ли Жуи, по своей традиции, долго и вальяжно исследовать каждый подарок, старательно пробуя его на зуб, а рассудительная Диндин, напротив, ловко и деловито разберет угощение, чтобы добраться до спрятанных внутри фруктов.

Важно отметить, что 30 и 31 июля будут вручены большие подарки (в 12:00 и в 15:00 соответственно), а в остальные дни — маленькие: в 12:00 25, 27 и 29 июля, а также 1 августа; в 15:00 26 и 28 июля. Поэтому смысл смотреть трансляцию есть ежедневно.

Эволюция праздника: как подарки становились искусством

Традиция праздновать дни рождения больших панд в Московском зоопарке появилась в 2019 году: тогда Жуи и Диндин впервые отметили именины после прибытия из Китая. Медведям преподнесли необычные подарки: бамбуковую машину и куклу, а главным угощением стали арбузные торты с ледяными цифрами.

Организаторы вспоминают первые реакции панд на сюрпризы. Жуи неспешно обошел подарки, потрогал каждый лапой, а затем с любопытством опрокинул праздничный торт набок. Диндин, напротив, проявила рассудительность: аккуратно распаковала все, изучила и только потом приступила к угощению.

Каждый год подарки для панд становятся более изобретательными. В 2020 году Жуи досталась бамбуковая машина с водительским сиденьем: он сразу сел за руль, но больше его интересовали яблоки и морковка, спрятанные внутри. Диндин получила куклу из бамбука: перевернув ее, она обнаружила морковку в одежде и бамбук под платьем.

В 2021 году сотрудники зоопарка подготовили для именинников особенные сюрпризы: два картонных торта, украшенные овощами, фруктами и бамбуком. Для Жуи соорудили большой бассейн с разноцветными ледяными конусами, подкрашенными пищевыми красителями, а для Диндин — огромный коктейльный стаканчик с декоративными зонтиками.

В 2022 году, когда Жуи и Диндин исполнилось пять и шесть лет, для именинников приготовили бамбуковые торты с ледяными 5 и 6. Среди игрушек оказались деревянные качели в виде дракона для Жуи и лошадка из коробок для Диндин. Зрителям запомнилось, как по-разному именинники распаковывали сюрпризы: Диндин — быстро и деловито, Жуи — долго, старательно и спокойно.

В 2025-м подход к поздравлениям стал более продуманным. В день рождения Диндин в уличном вольере появились праздничная растяжка и игрушечный робот. Главным угощением стал торт из бамбука, свежих цветов, яблок, моркови, батата, украшенный фирменным панда-кейком и восьмеркой из бамбука.

Сегодня Неделя панд — это уже не просто день рождения двух медведей, а большой праздник, который длится около семи дней. Он перерос рамки зоопарка и стал важным городским мероприятием, символизирующим российско-китайское сотрудничество в области сохранения редких видов животных.

Программа мероприятий в Московском зоопарке способствует реализации в Москве целей и задач национального проекта «Семья». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.