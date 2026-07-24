Около 17,5 тысячи онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей за полгода

Около 17,5 тысячи онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей за первое полугодие, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве города Петр Бирюков.

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— В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде, подать заявление и направить документы необходимо на портале mos.ru, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность, за январь — июнь этого года уже поступило почти 17,5 тысячи заявок, — отметил он.

Заместитель мэра рассказал, что москвичи стали чаще обращаться за согласованием планируемых работ — таких заявлений поступило почти 7,6 тысячи. Более 5,5 тысячи обращений касались оформления акта на выполненные в рамках полученного разрешения работы, около 4,2 тысячи — устранения допущенных нарушений и узаконивания ранее сделанной перепланировки.

— Жители столицы с каждым годом все активнее используют возможность согласовывать незначительные изменения без разработки проекта, например, демонтаж или устройство встроенных шкафов, устройство или перенос ненесущих перегородок и проемов в них, установка и перенос сантехнического оборудования и кухонной плиты. В этом случае не нужно оформлять проект перепланировки или техническое заключение, достаточно самостоятельно подготовить эскиз выполненных работ и подать соответствующее заявление, — пояснил заммэра.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для удобства москвичей процесс предоставления услуги постоянно совершенствуется. Так, в апреле прошлого года сократились сроки согласования планируемых и ранее выполненных работ с 30 до 20 рабочих дней. Организовано взаимодействие между Мосжилинспекцией и Росреестром, согласно которому все изменения сразу вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Кроме того, расширен перечень работ, согласование которых проходит без разработки проекта.

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