Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 24 июля, поделился новостями из жизни столицы. Глава столицы сообщил о завершении строительства детского сада на востоке и улично-дорожной сети на юге города, реставрации дачи Александра Левенсона в Ново-Переделкине. Также мэр рассказал о новой зоне отдыха у Большого Черневского пруда и программе по стимулированию создания рабочих мест в столице.

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Создание новых рабочих мест

Сейчас в рамках программы построено 69 объектов, где создано порядка 65 тысяч новых рабочих мест. В общей сложности появится свыше 300 объектов, которые дадут городу около 450 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики.

Новые дороги на юге Москвы

Свыше пяти километров новых дорог ввели в эксплуатацию в южных районах Москвы с начала года. Так, завершено строительство улично-дорожной сети на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка.

Новая зона отдыха у Большого Черневского пруда

В этом сезоне в разных округах столицы обустроили 15 мини-курортов возле водоемов, в том числе на Большом Черневском пруду. Работы начали в октябре 2025 года, а завершили в мае 2026-го. Специалисты расширили уже существовавший песчаный пляж. Еще одну пляжную зону разместили чуть севернее — обустроили два бассейна с подогревом воды.

Детский сад с бассейном на востоке Москвы

В столичном районе Метрогородок завершается строительство детского сада с бассейном. Он рассчитан на 250 детей. В здании разместят групповые ячейки с зонами игровой, спальни, бассейн, музыкальный и физкультурный залы, кабинет для занятий и медицинский блок.

Реставрация дачи Александра Левенсона

Началась реставрация дачи книгоиздателя Александра Левенсона — объекта культурного наследия федерального значения в Ново-Переделкине. Специалистам предстоит очистить стены от старой краски и лаковых покрытий, обработать древесину защитными составами, восстановить кирпичную кладку цоколя и заменить паклю в бревенчатом срубе.