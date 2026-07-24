Собянин рассказал о новой зоне отдыха у Большого Черневского пруда

В этом сезоне в разных округах Москвы обустроили 15 зон отдыха у воды нового формата, в том числе на Большом Черневском пруду вблизи спорткомплекса «Изумрудный» (Южнобутовская улица, дом 96).

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Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.

«Каскад Черневских прудов (Большой, Нижний и Верхний) расположен на территории ландшафтного парка “Южное Бутово”. Они появились здесь больше 250 лет назад. Работы у Большого пруда начали в октябре 2025 года, а завершили в мае 2026-го. Расширили уже существовавший песчаный пляж. Еще одну пляжную зону разместили чуть севернее — обустроили два бассейна с подогревом воды», — отметил Сергей Собянин.

Благодаря новым зонам отдыха с бассейнами пруд стал еще более популярным у жителей Южного Бутова. Такие проекты повышают привлекательность Москвы не только для самих москвичей, но и для всех жителей России. Москва помогает другим регионам России в вопросах благоустройства и советом, и примером. А в некоторых случаях — берет на себя часть работ, как, например, в Севастополе, Донецке, Луганске.

Мини-курорт в Южном Бутове

Каскад Черневских прудов (Большой, Нижний и Верхний) расположен на территории ландшафтного парка «Южное Бутово». Они появились здесь более 250 лет назад в результате слияния рек Корюшки и Лазаревки. Первое упоминание относят к 1770-м годам при описании села Чернево: «…три пруда на овраге, в них рыба: караси и лини».

Создание комфортных зон у воды и даже городского мини-курорта на Большом Черневском пруду завершилось в мае 2026 года. Общая площадь благоустройства составила более 11 тысяч квадратных метров. Ранее существовавший обычный песчаный пляж значительно расширили и обновили за счет просторных настилов на сваях с покрытием из террасной доски.

Еще одну зону отдыха разместили чуть севернее. Здесь обустроили два бассейна с подогревом воды размером 19 на 5,5 метра и глубиной 1,5 метра. Их оборудовали современными системами фильтрации и водоподготовки, включая ультрафиолетовую систему очистки. В результате общая протяженность пляжной линии превысила 500 метров. Купаться, загорать и принимать солнечные ванны здесь смогут около 500 человек одновременно.

К услугам отдыхающих — свыше 500 удобных шезлонгов, теневые навесы и складные зонтики, а также павильоны с раздевалками, душевыми, санузлами, кафе и медпунктом. Рядом находится большая детская и несколько спортивных площадок. В вечернее время прибрежную территорию украшает архитектурно-художественная подсветка.

Зоны отдыха у воды нового формата

В 2025 году Правительство Москвы реализовало пилотный проект создания зоны отдыха у воды на Пионерском пруду в Парке Горького. В результате обычный городской водоем превратился в мини-курорт в самом центре столицы. Сейчас это комфортное пространство с пляжем и прудом, гости которого могут воспользоваться шезлонгами, посетить сауну и бар с напитками и закусками. Кроме того, для посетителей доступны аксессуары для отдыха и плавания. После окончания купального сезона гости парка могут гулять по удобным дорожкам вокруг пруда и отдыхать на лавочках.

В 2026-м в программу создания зон отдыха нового формата было включено 15 водоемов в семи округах Москвы:

— в Северном административном округе — Головинские и Ангарские пруды;

— в Северо-Восточном административном округе — Джамгаровский и Долгие (Виноградовские) пруды;

— в Восточном административном округе — Гольяновский, Большой Перовский и Владимирский пруды;

— в Южном административном округе — Верхний и Нижний Бирюлевские пруды;

— в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) — Черневский пруд (пляжи № 1 и 2), а также Ясеневские пруды;

— в Западном административном округе — Большой Очаковский пруд, Удальцовский Верхний пруд и Центральный пруд в Солнцеве;

— в Троицком административном округе — зона отдыха «Заречье» на реке Десне.

Главный элемент нового формата зон отдыха у воды — пляж. Для его обустройства использовали настилы из террасной доски, на которых разместили шезлонги, лежаки, зонты и навесы для защиты от солнца. Прямо у воды отсыпали полосы белого песка. При наличии технической возможности создавались бассейны с раздевалками и душем. С 2026 года работают четыре такие зоны — на Головинских, Гольяновском, Черневском прудах и в зоне отдыха «Заречье» на Десне.

Рядом с пляжами разместили спортивные площадки для воркаута и волейбола, детские игровые зоны для малышей и ребят постарше. Комфорт посетителей обеспечивают удобные дорожки, современное освещение, многочисленные скамейки для отдыха. А там, где позволяло пространство, установлены беседки, качели и гамаки. Для семейного и коллективного отдыха предусмотрены кафе в специальных павильонах.

Безопасность обеспечивают системы видеонаблюдения и оповещения, спасательные вышки, а уют в вечернее время создает архитектурно-художественная подсветка. В пляжных зонах также разместили медпункты, где при необходимости окажут срочную помощь.

Кроме того, в рамках проекта «Лето в Москве» в 2026 году в парках, подведомственных столичному Департаменту культуры, открыта 41 комфортная зона отдыха у воды. В парковых зонах и на фестивальных площадках работает 25 летних бассейнов.

В Москве будет создано 15 мест отдыха у воды нового формата

«Мой район». Южное Бутово

Южное Бутово — один из крупнейших и при этом самых молодых районов Москвы, в котором проживают более 180 тысяч человек. Среди его достопримечательностей — одноименный ландшафтный парк, историческая усадьба Чернево с каскадом прудов и храмом Рождества Христова, памятник адмиралу Федору Ушакову. В районе расположены многочисленные мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны.

За последние годы в Южном Бутове многое сделано для повышения качества жизни местных жителей. Основная часть мероприятий была реализована в рамках программы «Мой район», разработанной по инициативе Сергея Собянина.

В район пришло наземное метро — пассажиров принимает станция Бутово второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). В этом году началось благоустройство прилегающей к ней территории. Например, будут сделаны удобные подходы и подъезды к станции от жилой застройки.

Крупнейшим дорожно-транспортным проектом является строительство магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, которая обеспечит поперечную связь между развивающимися районами ТиНАО и ЮЗАО. В настоящее время построено несколько участков — от Боровского шоссе до улицы Поляны. Ведется строительство финишного участка магистрали до Варшавского шоссе, что в будущем обеспечит ее связь с Московским скоростным диаметром.

С вводом в эксплуатацию трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе нагрузка на Московскую кольцевую автомобильную дорогу снизится примерно на 16 процентов, на 12–13 процентов разгрузятся Варшавское и Калужское шоссе. А жители Южного Бутова получат возможность быстро добираться на север столицы и совершать другие удобные поездки по городу.

Введена в эксплуатацию дорога Воскресенское — Каракашево — Щербинка, которая улучшила доступность станции Щербинка МЦД-2. Прилегающие к трассе и станции территории благоустроили.

В Южном Бутове организовали 17 новых маршрутов наземного транспорта. Установили более 210 современных остановочных павильонов.

Для электромобилей оборудовали шесть зарядных станций проекта «Энергия Москвы». К услугам поклонников велосипедных прогулок 62 велопарковки.

Большое внимание уделяется созданию комфортной городской среды. Выполнено комплексное благоустройство общественного пространства в границах Бунинской аллеи, улицы Адмирала Руднева с устройством мемориала «Аллея Славы», а также улицы Горчакова, 1-й и 2-й Белогорских, 1-й Мелитопольской, 1-й Северодонецкой, 2, 3 и 4-й Павлоградских, Алексинской и Южнобутовской улиц, Горловского проезда, Проектируемых проездов № 860, 6131 и 6417.

В 2026 году на Черневских прудах созданы две зоны отдыха у воды нового формата. Приведено в порядок около 170 дворов.

Для юных жителей Южного Бутова построили современные образовательные объекты. В их числе два детских сада на улице Поляны, по одному детскому саду на Старокрымской улице и Варшавском шоссе, три школы на улицах Горчакова, Старокрымской и Варшавском шоссе, блок начальных классов на улице Адмирала Лазарева. Ведется строительство еще одного объекта образования на Варшавском шоссе.

По программе «Моя школа» реконструируют здания школы № 1368 по адресу: Южнобутовская улица, дом 135а. Такие же работы проведут в школах № 1883 «Бутово» на улице Поляны (дом 31а), № 2009 на улице Южнобутовской (дом 76, корпус 1), № 1980 в Чечерском проезде (дом 42) и № 1492 на улице Адмирала Лазарева (дом 62, корпус 2).

При масштабном обновлении амбулаторного фонда выполнена комплексная реконструкция нескольких зданий поликлиник и проведено благоустройство прилегающих к ним территорий. В их числе:

— филиалы № 1 на улице Скобелевской (дом 2), № 2 на улице Бартеневской (дом 61), № 4 на улице Южнобутовской (дом 87), № 6 на улице Изюмской (дом 37) и № 7 на улице 2-й Мелитопольской (дом 13) детской поликлиники № 118;

— головное отделение на улице Южнобутовской (дом 87), филиалы № 1 в Плавском проезде (дом 3), № 2 на улице Веневской (дом 27), № 3 на улице 2-й Мелитопольской (дом 13), № 4 на улице Изюмской (дом 37) и № 6 на улице Академика Семенова (дом 13, корпус 1) консультативно-диагностической поликлиники № 121.

В 2025 году завершилось строительство спортивного кластера на Остафьевской улице. В его составе спорткомплекс «Максимум» с бассейном, ледовой ареной, тренажерным залом, а также некапитальные объекты, в том числе крытые футбольные поля, теннисные корты и ледовые арены.

Ранее спортивную инфраструктуру района пополнили четыре сооружения с теннисными кортами и площадками для бадминтона на улице Адмирала Лазарева (владение 59), с бассейнами на Бунинской аллее (дом 9а), Бартеневской улице (владение 19) и улице Горчакова (дом 21).

После капитального ремонта вновь открылись спорткомплексы «Рекорд» на Бартеневской улице (дом 17) и «Южное Бутово» на улице Поляны (дом 35). Также ведется капремонт ледового центра «Метеор» в Чечерском проезде (дом 23).

Отремонтированы помещения библиотеки № 195 на бульваре Адмирала Ушакова (дом 11) и улице Адмирала Лазарева (дом 61). Приведены в порядок фасад и кровля здания культурного центра «Лира» на бульваре Адмирала Ушакова (дом 12).

Комфортным пространством для общения, досуга и творчества жителей старшего поколения остается районный центр московского долголетия на улице Веневской (дом 2а).

Свежие фермерские продукты жители района могут найти на московских ярмарках. Например, круглый год работают ярмарка выходного дня на пересечении улиц Академика Семенова и Академика Понтрягина и межрегиональная ярмарка на Южнобутовской улице (владение 50, корпус 4). Пользуется популярностью фестивальная площадка на улице Адмирала Руднева (владение 8).

Программа реновации в районе Южное Бутово

В Южном Бутове программа реновации практически завершена. Ведется расселение жителей всех 18 домов, включенных в программу. Новые квартиры получили более 2,6 тысячи горожан.

В районе построено и передано под заселение шесть жилых комплексов по адресам: улица Изюмская (дом 49, корпус 2 и дом 55, корпус 1), улица Краснолиманская (дома 21 и 29), Чечерский проезд (дом 28, корпуса 1, 2 и дом 15).

Поддержка проектов благоустройства в российских регионах

С 2020 года поддержку Москвы в реализации проектов благоустройства получили 14 субъектов Российской Федерации, в том числе:

— Республика Крым — благоустроили 273 общественных пространства, 595 дворовых территорий, установили 750 остановочных павильонов, оборудовали 131 детскую игровую и 148 спортивных площадок;

— Севастополь — благоустроили парк «Учкуевка» и Большую Морскую улицу, 20 общественных пространств, 259 внутриквартальных и придомовых территорий, а также модернизировали сети наружного освещения на 110 объектах;

— Донецкая и Луганская народные республики — благоустроили 177 гектаров общественных пространств, в том числе сквер имени Борцов Революции и сквер Славы в Луганске, парк Строителей («Гулливер») и сквер «Металлург» в Донецке;

— Владимирская, Калужская, Новгородская, Орловская, Смоленская, Тверская, Нижегородская, Саратовская и Курганская области — за счет средств межбюджетных трансфертов выполнены работы по комплексному благоустройству;

— Тульская область — в Туле проведены работы по комплексному благоустройству улицы Металлистов и Казанской набережной.