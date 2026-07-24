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Синоптики рассказали, дойдет ли до Москвы аномальная европейская жара

Газета.Ruиещё 1

В ближайшую неделю в столичном регионе не прогнозируется аномальная жара, которая накрыла в этом сезоне Европу. Погода будет соответствовать климатической норме, почти каждый день будут идти небольшие осадки, сообщил НСН синоптик, специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Синоптики рассказали, дойдет ли до Москвы аномальная европейская жара
© РИА Новости

По его словам, кратковременные дожди в Московском регионе будут идти минимум до середины следующей недели. Температура воздуха днём будет колебаться от +21 до +26 градусов, однако в понедельник может снизиться до +19…+24 градусов.

Хотя к концу июля ожидается потепление до +28 градусов, но это далеко от аномальной европейской жары, подчеркнул Ильин. С ним согласился ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков, который также опроверг приход в Россию аномально жаркой погоды.

«Все это фантазия. Ничего подобного не ожидается. По крайней мере, в ближайшие семь–десять дней», – подчеркнул метеоролог.

Напомним, аналитики выяснили, что потери британской экономики из-за рекордной жары в июне составили £1,15 млрд (около $1,5 млрд). Авторы исследования указывают на нехватку кондиционеров в офисах и общественном транспорте, а также на различные ограничения, которые затрудняют установку кондиционеров в жилых помещениях. Подчёркивается, что жители страны в среднем трудились на 30 минут меньше обычного в последнюю неделю июня, когда в Великобритании фиксировались рекорды по температуре практически каждый день.