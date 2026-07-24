Московский фестиваль «Культурный город» объединит мировых звезд и начинающих артистов

Жителей и гостей столицы приглашают на фестиваль «Культурный город», который пройдет в парке «Зарядье» с 1 августа по 6 сентября. Его участниками станут ведущие российские творческие коллективы и национальные оркестры из разных стран.

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Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«В течение пяти недель москвичей и туристов ждут концерты классической и джазовой музыки, балетные и оперные постановки, хореографические номера и поэтические выступления», — отметила Наталья Сергунина.

В концертной программе примут участие Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана, хор Сретенского монастыря, артисты Имперского русского балета, а также симфонический оркестр «Русская филармония».

С 1 по 9 августа в «Зарядье» покажут постановки Всероссийского марафона-фестиваля театров «Россия — театр — общество», посвященного 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации.

На 12 августа запланирована музыкальная программа «Детская симфония». 13 августа зрителей ждут песни о Москве и популярные композиции из советских кинофильмов. 14 августа состоится программа, раскрывающая жизнь и творчество Сергея Рахманинова, — гости смогут послушать его произведения.

18 августа выступит Московский государственный академический театр танца «Гжель», а 19 августа пройдет симфонический концерт, посвященный таланту композитора Антона Рубинштейна.

С 20 по 23 августа в рамках проекта «Культурный город» состоится Фестиваль юношеских оркестров мира под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

25 августа представят музыкально‑поэтическую программу, посвященную Роберту Рождественскому, а 26 августа — Владимиру Высоцкому. 27 августа прозвучат произведения Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Эдварда Грига и других известных композиторов в современной обработке.

Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана выйдет на сцену 2 сентября, а хор Сретенского монастыря — 4 сентября. События, приуроченные ко Дню города, запланированы на 5 и 6 сентября.

Все мероприятия бесплатные. Условия посещения и подробная афиша — на странице фестиваля.

«Культурный город» пройдет в рамках проекта «Лето в Москве», который уже стал доброй традицией и неотъемлемой частью жизни столицы. Главная тема этого года — «Время быть вместе». Проект объединяет людей разных поколений вокруг общих ценностей, позволяет стать ближе не только с родными, но и со всем городом на прогулках, культурных и спортивных мероприятиях, благотворительных акциях, а также прямо рядом с домом во всех округах столицы.