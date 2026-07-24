«Активные граждане» определят осеннего амбассадора сервиса «Моспитомец»

В проекте «Активный гражданин» началось голосование за осеннего амбассадора сервиса «Моспитомец» на mos.ru. Номинантами стали обитатели 13 столичных приютов.

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На титул амбассадора осеннего сезона претендуют семь кошек и шесть собак. Тот, кто наберет больше всего голосов, получит яркие стикеры на главное фото, а его профиль разместят на самом видном месте в разделе «Ждут знакомства».

Кошки в поиске семьи

У каждого из пушистых и усатых участников голосования свой характер и предпочтения. Например, пятилетний Васаби попал в приют для безнадзорных животных Троицкого и Новомосковского административных округов после отлова и быстро подружился с другими обитателями, но с людьми пока держится настороженно — возможно, уличное прошлое оставило след. Победа даст коту шанс найти терпеливого и заботливого человека.

Четырехлетняя Смородинка из приюта для безнадзорных животных «Печатники» — воплощение грации и спокойствия. Кошка не требует много внимания, но умеет ценить совместные моменты. Она станет идеальным питомцем для любителей тихих домашних вечеров.

Булка из приюта для безнадзорных животных «Некрасовка» громко мурлычет и с удовольствием подставляет голову и спинку для поглаживаний. Семилетняя кошка мечтает о доме, где она будет встречать хозяев у двери.

Обитательница приюта для безнадзорных животных «Искра» — скромная полосатая кошка Соня восьми лет — умеет радоваться мелочам. Она благодарно отвечает на ласку, хотя иногда от переполняющих ее эмоций может легонько прикусить руку — по-кошачьи деликатно.

Семилетняя Ирис из приюта для безнадзорных животных Южного административного округа взамен на терпение и заботу может подарить будущему хозяину доверие и тепло. Раньше она жила на улице и сейчас ищет человека, рядом с которым сможет почувствовать себя в безопасности.

Чизкейк из приюта для безнадзорных животных «Зеленоград» — годовалый кот, обожающий ласку. Он не спешит раскрываться, но, привыкнув, становится нежным компаньоном, который никогда не выпускает когти в игре и приходит в восторг от почесывания живота.

Семилетняя кошка Барселина с характером и отличными манерами. Она сама выбирает момент для общения, но всегда с удовольствием проводит время с человеком. Будущему хозяину стоит учесть, что пока ее настораживают резкие звуки. Это отголоски жизни на улице. Сегодня кошка обитает в приюте для безнадзорных животных «Зоорассвет».

Собаки, мечтающие о хозяине

У участников голосования есть возможность поддержать и собак, претендующих на звание амбассадора нового сезона.

Можно отдать голос за восьмилетнюю Брошку, которая уже давно попала в приют для безнадзорных животных Западного административного округа. Сейчас это взрослая, добрая и дружелюбная собака.

Среди кандидатов на звание амбассадора сервиса «Моспитомец» есть и обитатели Большого и Малого Машкинского приютов Северного административного округа. Двухлетний Оранж — генератор позитива. Смелый, любознательный, он с радостью поддержит любую игру или прогулку. Пес попал в приют с улицы, но легко обучается и уже знает команды «дай лапу» и «сидеть». На поддержку «активных граждан» рассчитывает и Сахар — спокойный, застенчивый пес восьми лет с необычным окрасом. Его внимательный взгляд и умение слушать создают впечатление, что он понимает человека без слов.

Двухлетний Фьючерс из приюта для безнадзорных животных «Дубовая Роща» — пушистый ураган: бегает, играет, исследует все вокруг и увлекает за собой каждого, кто окажется рядом.

Семилетний Лион — обитатель приюта для безнадзорных животных «Красная Сосна». Сначала он кажется сдержанным и независимым, но при близком знакомстве превращается в нежного и ласкового пса. Лион легко адаптируется к новым условиям и готов дарить радость своей семье.

Тимофей из приюта для безнадзорных животных Юго-Западного административного округа — обаятельный пес восьми лет с миролюбивым характером. Он обожает общение с людьми, не прочь познакомиться и поиграть с другими собаками, но иногда бывает робким. Смышленый и неконфликтный, он легко уживется в доме, где уже есть питомцы.

В этом году москвичам предстоит выбрать еще одного амбассадора сервиса «Моспитомец» — на зимний сезон. Такое звание может изменить судьбу одного из обитателей столичных зооприютов.

Ранее весенним талисманом стал пес Доцент из приюта «Большой», а летним — кошка Андромеда из приюта «Зоорассвет» ГБУ «Доринвест».

Голосование организовано проектом «Активный гражданин» совместно с комплексом городского хозяйства Москвы и столичным Департаментом информационных технологий.

За участие в голосовании пользователи проекта «Активный гражданин» получат баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно использовать для получения товаров и услуг партнеров программы или направить на благотворительность.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше 7,7 тысячи голосований. Ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

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