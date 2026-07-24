Москвичей предупредили о надвигающемся циклоне

На Москву надвигается циклон.

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Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди», — говорится в прогнозе.

Синоптик Ильин: в ночь на 24 июля в Московской области может быть +8 °C

Уточняется, что столбики термометров в Москве покажут от плюс 22 до плюс 24 градусов Цельсия, а в Подмосковье — от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ветер ожидается северо-восточный со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок сообщил, что температура воздуха в Москве во второй половине лета может превышать климатическую норму.