На юге Москвы появились новые транспортные и пешеходные маршруты

С начала года в районах Москворечье-Сабурово и Царицыно построили более пяти километров дорог.

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Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

«Завершили строительство улично-дорожной сети на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка. Открыли четырехполосный путепровод над Кантемировской улицей. Он связал Каширское шоссе и улицу Бехтерева, сократил путь на три километра», — отметил Мэр Москвы.

Кроме того, построили участок дублера Кантемировской улицы с выездом на Пролетарский проспект в сторону Каширского шоссе. В начале года здесь открыли часть Южной рокады с двумя путепроводами и путепровод — съезд с Московского скоростного диаметра в сторону Пролетарского проспекта.

Через Кантемировскую улицу сделали три подземных перехода с лифтами и пандусами для маломобильных горожан.

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