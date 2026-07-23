«Желтый» уровень опасности объявили в Подмосковье в ночь на 24 июля

«Желтый» уровень опасности ночью в пятницу, 24 июля, был объявлен в Московской области из-за прогнозируемого тумана с видимостью 400-800 метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— Со второй половины ночи и утром 24 июля местами по Московской области ожидается туман с видимостью 300-800 метров, — говорится в сообщении на сайте научного учреждения.

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