Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 23 июля, поделился новостями из жизни столицы. Глава города наградил московские семьи почетным знаком «Родительская слава», назвал дату открытия школы № 236 после реконструкции, а также рассказал о планах столицы по беспилотным поездам. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Почетный знак «Родительская слава»

Почетный знак «Родительская слава города Москвы» в 2026 году был присвоен 15 семьям. В этом году почетным знаком были награждены: три семьи с восемью детьми, две — с семью детьми, четыре семьи — с шестью, шесть — с пятью.

Реконструкция школы № 236

Здание школы № 236 имени Героя Советского Союза Г. И. Щедрина начнет работу 1 сентября после реконструкции. Объект расположен в Дмитровском районе на Клязьминской улице.

Беспилотный поезд метро

Беспилотный поезд метро, созданный на базе модели «Москва-2024», преодолел уже более четырех тысяч километров на Большой кольцевой линии. Первые поездки беспилотного поезда метро с пассажирами планируется начать уже в 2027 году.

Первый в мире космический мини-шаттл

На территории особой экономической зоны создали две уникальные разработки для космоса. Одна из разработок — первый в мире мини-шаттл, который не сгорает при входе в атмосферу.