На юге Москвы реконструируют важную больницу

Огромное здание ГКБ имени В.М.Буянова на Бакинской улице знакомо многим жителям Южного округа Москвы. Больница была создана в 2006 году и с тех пор помогла многим. Только в 2025 году медицинскую помощь здесь получили свыше 72 тысяч человек. Врачи выполнили около 37 тысяч операций, высокотехнологичную медицинскую помощь оказали 6472 пациентам. Для этого есть все условия. Особая гордость больницы — региональный сосудистый центр, где для пациентов с инсультом и инфарктом проводят полный цикл лечебных и реабилитационных мероприятий. А еще здесь есть аритмологический центр, межокружной центр хирургического лечения патологии прецеребральных артерий, единственное в стране аккредитованное Всемирной организацией здравоохранения отделение неврологии для людей с боковым амиотрофическим склерозом, высокопотоковый эндоскопический центр, оснащенный самым современным оборудованием. Такая больница нужна городу — это очевидно. Поэтому так важно, чтобы она соответствовала своему времени: это обеспечит реконструкция, ход которой оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как подчеркнул мэр Москвы, главный корпус ГКБ имени В.М.Буянова был построен очень давно — поэтому сегодня оптимальным решением представляется постепенная реконструкция. «Это огромный корпус, построенный лет 40 тому назад, наверное, если не 60. Конечно, ломать его жалко, но он морально устарел, поэтому решили его реконструировать поэтапно. Задача такая нетривиальная, но решили так двигаться», — отметил Сергея Собянин. По его словам, такой алгоритм позволит обновить здание, не останавливая работу врачей и оказание помощи пациентам.

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН:

«Реконструкция московских больниц открывает возможности для увеличения объемов оказания помощи не только для москвичей, но и для всех граждан нашей страны. В частности, ГКБ имени В.М.Буянова ежегодно принимает свыше 6000 пациентов из регионов».

Работы начали в марте 2025 года, а завершить первый этап планируется до конца текущего года. В него войдет обновление приемного отделения, стационара кратковременного пребывания, создание новых операционных и общее благоустройство.

Узнать главный корпус после реконструкции будет можно, но, конечно, он станет гораздо красивее и современнее. Здесь установят навесной вентилируемый фасад из черных и молочно-бежевых панелей, заменят окна и отремонтируют кровлю, что повысит энергоэффективность здания и создаст единый архитектурный ансамбль с новым флагманским центром.

Системы кондиционирования, вентиляции и пожарной сигнализации модернизируют, а помещения капитально отремонтируют. Планировка изменится, будет отделка современными материалами, обновят входные группы.

Первый этаж изменится больше всего. Здесь появятся дополнительные входы для разделения потоков пациентов. Старый вестибюль станет светлым холлом с зоной ожидания, аптекой, магазином и кафе с панорамными окнами.

В обновленных помещениях разместят межокружные отделения рассеянного склероза, пароксизмальных состояний, стационар кратковременного пребывания, кабинеты специалистов, перевязочные, операционные и другие подразделения.

Заведующий приемным отделением Григорий Финкельберг отметил, что раньше в больнице были узкие коридоры, маленькие приемное отделение и смотровые. Теперь одна смотровая больше старого приемного покоя, и новые условия нравятся пациентам и медикам. Главное — реконструкция расширит возможности лечения и улучшит условия пребывания пациентов. Хотя в медицине важнее всего грамотные и компетентные врачи, однако современное техническое оснащение поликлиник и больниц также имеет значение.

Одна из главных целей реконструкции — создание стационара кратковременного пребывания (СКП) для амбулаторной помощи. Здесь будут операционные с современным оборудованием, комфортные палаты с безбарьерной средой и зоны ожидания. Пациенты смогут получать всю необходимую помощь и проводить в больнице меньше времени. По оценкам, СКП сможет принимать до 20 тысяч пациентов в год. Еще одна цель — увеличение возможностей амбулаторного приема на 20% — до 120 тысяч посещений в год.

Особый приоритет нашего города — психологический комфорт пациентов. Поэтому очень важно не забывать об эстетике и комфорте на территории больницы. Комплексное благоустройство территории обещает обеспечить удобные маршруты и уютные зоны отдыха — гулять здесь будет красиво, как в хорошем парке. На площади с фонтаном перед главным корпусом появится пешеходная дорожка с зелеными зонами и изящными цветочницами. Это и красиво, и полезно, ведь растения выделяют фитонциды (конечно, выбраны гипоаллергенные цветы). Рядом установят качели и кресла, а также навесы, беседки, стульчики и скамейки со столиками. В юго-восточной части территории создадут сухой ручей — имитацию пересохшего русла реки. Для безопасного передвижения пешеходные и транспортные потоки разделят. Пешеходные зоны замостят плиткой, а дороги покроют новым асфальтом. Навигационные модули помогут ориентироваться, а новые уличные торшеры и камеры обеспечат безопасность.

Благоустройство территории планируют завершить в 2026 году. И, конечно, все будет адаптировано для маломобильных граждан. Ведь современная Москва — это город, где комфортно всем и каждому.

Правительство Москвы делает акцент на создании качественной и доступной медицинской помощи, которая совсем скоро станет одной из лучших в мире. Для этого ежегодно строятся и модернизируются медицинские объекты, оснащенные новейшей техникой и работающие по современным стандартам. С 2011 по 2030 годы планируется построить более 40 новых больниц и реконструировать более 175 существующих. С 2011 по 2026 годы уже построено 30 новых и реконструировано 145 корпусов. Например, в городе появились новейший медицинский центр «Коммунарка», Инфекционная клиническая больница №1, шесть флагманских центров на базе крупнейших многопрофильных больниц. В 2026 году завершено строительство нового лечебно-диагностического комплекса Московской городской онкологической больницы №62. Продолжаются работы по строительству и реконструкции корпусов НИИ скорой помощи им.

Н.В.Склифосовского и других стационаров. Это важно не только для москвичей, ведь ежегодно в столичных клиниках проходят стационарное лечение более 700 тысяч пациентов из всех регионов России.