В Гидрометцентре рассказали, сколько продлятся дожди в Московском регионе

Дожди в Московском регионе прогнозируются минимум на ближайшие пять дней, но они будут небольшими и умеренными, за сутки не выпадет более 7 мм осадков. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"По количеству осадков в Московском регионе прогнозируются небольшие и умеренные дожди. 23 июля ночью - 1-5 мм, днем - 0-2 мм. 24 июля ночью [будет] преимущественно без осадков, днем - кратковременный дождь, местами 0-5 мм. 25 июля [ожидается] 0-2 мм ночью и 0-3 мм - днем. И временами солнце", - сказала Макарова.

Она уточнила, что дожди будут идти минимум ближайшие пять дней из-за того, что регион попадает в тропосферную ложбину. На севере от нее находится антициклон, а на западе холодно.

"Эта волна планетарного масштаба, у нее несколько тысяч километров в поперечнике, мы попадаем в теплую часть, у нас потоки с юга, то есть температурный фон близкий к норме, но погода неустойчивая. Образуются облака и местами проливаются дожди, не исключены и грозы", - пояснила Макарова.

Она добавила, что такие волны смещаются медленно, поэтому дождливая погода может затянуться.