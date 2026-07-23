День Москвы-реки отпразднуют на Южном речном вокзале

На Южном речном вокзале с 12:00 до 16:00 в субботу, 25 июля, пройдет семейный праздник, приуроченный ко Дню Москвы-реки. Организатором мероприятия, которое состоится в рамках «Лета в Москве», выступает проект «Московский транспорт. Детям» совместно с ГКУ «Организатор перевозок» и ГУП «Мосгортранс».

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— По поручению Сергея Собянина продолжаем развивать речные вокзалы как пространства для проведения досуга. В рамках проекта «Лето в Москве» на Южном речном вокзале пройдет семейный праздник, приуроченный ко Дню Москвы-реки. На мероприятии можно будет больше узнать о безопасности на реке, а также поучаствовать в различных встречах и мастер-классах, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В конференц-зале Южного речного вокзала представят видеорассказ о речном транспорте Москвы-реки платформы «Активный гражданин — детям», лекцию Центра организации дорожного движения о безопасности на причалах, лекцию об основах кибербезопасности эксперта «Лаборатории Касперского», проведут викторину журнала «ШЭР» (по предварительной регистрации) и другие мероприятия.

В августе и начале сентября все желающие смогут посетить серию бесплатных лекций об искусственном интеллекте, которые пройдут в парке «Пехорка» в Балашихе. Участникам мероприятий расскажут об истории развития нейросетей, о принципах работы искусственного интеллекта, а также о возможностях применения технологий в будущем.