Москвичи стали активно интересоваться историей советского кино

Жители столицы стали больше интересоваться историей отечественного кино и чаще посещать экскурсии на главные киностудии страны. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные пользователей. Исследование показало, что с января по май 2026 года абоненты оператора использовали на площадках киностудий на 21% больше мобильного трафика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

© Вечерняя Москва

Самой популярной площадкой у москвичей стал «Мосфильм» — крупнейшая киностудия страны, которая уже более ста лет остается одним из главных символов советского и российского кино. Здесь снимались комедии Леонида Гайдая и шедевры Андрея Тарковского. Музей и съемочные павильоны «Мосфильма» посетила четверть всех абонентов, выбравших такой досуг. Второе место заняла Киностудия Горького — одна из старейших и крупнейших кинокомпаний страны, выпустившая за более чем вековую историю тысячу с лишним фильмов и телесериалов. На третьем месте — павильоны современного кинопарка «Москино».

Наибольшая активность посетителей пришлась на май и июнь. Примечательно, что московские киностудии интересны не только жителям столицы, но и гостям из других регионов России. По данным аналитиков оператора, «Мосфильм» и Киностудию Горького, помимо москвичей, чаще всего посещают туристы из Магадана, Хакасии, Кабардино-Балкарии, Сахалина, Мордовии, а также Забайкальского края, Алтая, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Кузбасса.

Чтобы посетители экскурсий могли делиться впечатлениями в соцсетях прямо с площадок, а съемочные группы и сотрудники Киностудии Горького — пользоваться стабильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом, инженеры МегаФона установили на территории киностудии новое телеком-оборудование. Теперь здесь доступен мобильный интернет со средней скоростью 200 Мбит/с.