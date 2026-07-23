Небольшие кратковременные дожди ожидаются в столичном регионе в течение ближайших выходных, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В пятницу ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков. Ночная температура в Москву будет составлять +10...+12 °C, а в центре столицы может достигать +14...+16 °C», — поделился он.

При этом по области ночная температура будет опускаться до +8...+13 °C, продолжил синоптик.

«Днём в пятницу местами пройдут кратковременные дожди. Температура в столице составит +22...+24 °C, по области — +20...+25 °C. Ветер будет дуть с севера со скоростью 4—9 м/с», — отметил он.

По его словам, в ночь на субботу, при переменной облачности, пройдут кратковременные дожди.

«Ночная температура в Москве около +13...+15 °C, а по области в пределах +11...+16 °C. Днём тоже местами слабые дожди. В то же время воздух прогреется в столице до +24...+26 °C, а по области до +21...+26 °C», — рассказал он.

В воскресенье при облачной погоде с прояснениями снова в прогнозе местами дожди, а дневная температура составит +21...+23 °C, подытожил Ильин.

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