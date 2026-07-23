Беспилотный поезд метро с пассажирами планируется запустить в 2027 году

Беспилотный поезд метро, созданный на базе модели «Москва-2024», преодолел уже более четырех тысяч километров на Большой кольцевой линии. Об этом в четверг, 23 июля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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Состав осуществляет движение при помощи ИИ, который самостоятельно разгоняет и тормозит поезд, открывает и закрывает двери и следит за выполнением графика движения.

Для безопасности в кабине находится машинист, однако за время испытаний он ни разу не вмешивался в работу автоматики.

Система автоведения обеспечивает разгон, торможение, удержание допустимой скорости и точную остановку поезда. Погрешность остановки на платформе не превышает 30 сантиметров — это соответствует уровню профессиональных машинистов.

Система машинного зрения распознает объекты и препятствия на расстоянии до 200 метров. В основе технологии — инновационный лидар с датчиками кругового обзора на 360 градусов. Это позволяет искусственному интеллекту в режиме реального времени строить трехмерную карту маршрута и определять местоположение объектов с точностью до двух сантиметров.

Первые поездки беспилотного поезда метро с пассажирами планируется начать уже в 2027 году. К 2030 году Большая кольцевая линия станет первой полностью беспилотной линией московского метро. Все 94 состава, курсирующие по БКЛ, перейдут на автоматическое управление.

— После успешных испытаний Москва будет готова делиться передовыми технологиями с регионами, помогая развивать и повышать безопасность городского транспорта по всей стране, — написал Собянин в личном блоге в МАКС.

Кроме того, на станции «Деловой центр» установят 17 инновационных турникетов столичного производства, в том числе два дополнительных. Их разместят на входе для более удобного и быстрого прохода на платформу.