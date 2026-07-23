Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Столичный аэропорт Домодедово продолжает принимать и отправлять рейсы, однако полеты выполняются только при одобрении уполномоченных органов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

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В ведомстве пояснили, что такой режим работы связан с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

В связи с этим в расписании рейсов возможны изменения. Пассажиров призвали утончать актуальную информацию на онлайн-табло авиагавани.

Ранее аналогичные ограничения были введены в столичном аэропорту Внуково. Воздушная гавань также проводит прием и отправку самолетов только после согласования с ответственными органами.