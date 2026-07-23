Климатолог Терешонок пообещал москвичам теплую вторую половину лета

Вторая половина лета в Москве может быть теплее обычного, этому в том числе будет способствовать активизация феномена Эль-Ниньо, рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

По данным статистических расчетов, температура воздуха в Москве и регионах Центральной России во второй половине лета, скорее всего, будет соответствовать климатической норме и даже превышать ее.

"Этому способствует нагрев океанических вод, связанный с глобальным потеплением, в том числе активизация феномена Эль-Ниньо, которые оказывают влияние на циркуляцию атмосферы", - отметил Николай Терешонок в беседе с ТАСС.

Прохладное начало лета климатолог объяснил влиянием арктических циклонов. Однако, несмотря на это, средняя температура июня оказалась выше нормы, то же ожидается и по итогам июля.