Рейд по самокатчикам пройдет в Москве

Правоохранители проведут в Москве рейд «СИМ». Целью мероприятия, которое состоится 23 июля, является выявление нарушителей ПДД, в том числе самокатчиков и других лиц, использующих средства индивидуальной мобильности.

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Об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

— 23 июля на территории столицы пройдет мероприятие «СИМ», направленное на профилактику нарушений ПДД среди водителей, использующих средства индивидуальной мобильности, — рассказали в канале ведомства в МАКС.

Сотрудники ДПС напомнят о важности соблюдения ПДД. Правоохранители также сделают акцент на детях и подростках, которые часто ездят по улицам города на электросамокатах.

В середине мая мужчина на электросамокате сбил девятилетнюю девочку около Московского зоопарка и скрылся. Пострадавшую доставили в больницу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования.