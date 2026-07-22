Московское метро назвало фейком фото машиниста с голым торсом

В московском метрополитене в среду, 22 июля, заявили, что плакат, на котором изображен машинист по имени Илья с голым торсом, является недостоверным, поскольку на оригинале снимка он представлен в униформе.

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— На фото, распространившемся в ряде соцсетей, действительно изображен машинист, однако на оригинале снимка он представлен в униформе, — передает Telegram-канал «ТАСС / Москва».

На изначальной фотографии машинист по имени Илья, который работает в электродепо «Свиблово», одет в рубашку и галстук, а также в рабочий китель с символикой метро Москвы.

24 июня заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов заявил, что самым опасным инструментом мошенничества в стране является «дипфейк-аватар». Он уточнил, что с начала текущего года злоумышленники уже обманули более четырех тысяч человек благодаря использованию дипфейков.

В феврале 2024 года президент США Дональд Трамп обвинил враждебные ему СМИ в создании с помощью искусственного интеллекта снимков, где он выглядит полнее, чем есть на самом деле. В своей соцсети он разместил отретушированное фото, а рядом для сравнения — сразу три снимка, которые, по его мнению, адекватно отображают его фигуру.