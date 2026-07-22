Музыкальный фестиваль «Летопровождение» пройдет с 28 по 30 августа в Москве

В старинном районе Москвы Замоскворечье, возле храма святителя Николая Чудотворца в Заяицком, с 28 по 30 августа пройдет музыкальный фестиваль «Летопровождение». Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе организаторов мероприятия.

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В качестве организатора выступает Московское отделение Всероссийского хорового общества при поддержке Департамента культуры города Москвы, Фонда «Академия хоровой культуры» и Фонда «Отечественное Казачество».

Новый фестиваль посвящен традициям проводов лета и встречи церковного новолетия — одного из главных древних русских праздников, наступающего вслед за Успением — одним из наиболее почитаемых христианских торжеств.

В рамках мероприятия выступят признанные коллективы и талантливые артисты молодого поколения, такие как Московский Синодальный хор и Молодежный Синодальный хор, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, заслуженный артист РФ Александр Ф. Скляр и обладательница уникального голоса, автор и исполнитель Дарья Виардо. Отдельный блок фестиваля посвящен традициям казачества и русского фольклора.

4 июля 2026 года в Москве на ВДНХ в рамках фестиваля национального гостеприимства «Дружба народов» состоялся семейный удмуртский национальный праздник Гербер. Он традиционно является праздником благодарности земле и завершения весенних полевых работ.