Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ им. Буянова

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 22 июля, осмотрел ход работ по реконструкции главного корпуса городской клинической больницы имени Буянова.

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Реконструкция главного лечебного корпуса началась в марте 2025 года. Одним из ключевых этапов станет обновление первого этажа: здесь появятся дополнительные входы, которые позволят разделить потоки пациентов. Вместо прежнего вестибюля оборудуют просторный холл с комфортной зоной ожидания, аптекой, магазином и кафе с панорамными окнами.

После завершения работ в корпусе разместят межокружные отделения рассеянного склероза и пароксизмальных состояний, стационар кратковременного пребывания, кабинеты специалистов, перевязочные, операционные и другие подразделения больницы. Реконструкция позволит повысить качество медицинской помощи, улучшить условия для пациентов круглосуточного стационара и увеличить возможности амбулаторного приема примерно на 20 процентов — сейчас больницу ежегодно посещают более 100 тысяч человек.

Особое внимание уделят созданию современного стационара кратковременного пребывания, включая подразделение амбулаторно-поликлинической помощи. Здесь оборудуют операционные с современным оснащением, комфортные палаты с безбарьерной средой и удобные зоны ожидания. Это позволит пациентам получать необходимое лечение за минимальное время пребывания в стационаре.

— Сама клиника очень важная, обслуживает юг Москвы, огромный корпус, построенный лет 40 тому назад. Поэтому решили его реконструировать, но так поэтапно, чтобы не ломать совсем вашу работу, дать возможность обслуживать пациентов. Конечно, такая нетривиальная задача, но решили так двигаться, — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр Москвы сообщил, что основные работы по модернизации первичного звена городского здравоохранения завершились в столице в 2025 году. В рамках контрактов жизненного цикла поставлено 274 единицы высокотехнологичного оборудования, включая магнитно-резонансные и компьютерные томографы.